Магазин мужской одежды Otto Berg площадью 85 кв. м. расположился на третьем этаже «Афимолл Сити», сообщает пресс-служба ТРЦ.

Ассортимент Otto Berg представлен костюмами, пиджаками и сорочками, трикотажными изделиями, пальто, куртками и плащами в широком размерном диапазоне. Бренд выпускает одежду в двух линиях – строгая и элегантная «Классика» и более демократичная серия Casual.

Изделия под маркой Otto Berg отшиваются исключительно в Европе из высококачественного сырья мировых производителей. Используемые шерстяные ткани с маркировкой Super 100-150 с добавлением кашемира и шелка практически не мнутся и самостоятельно восстанавливают форму. При окраске тканей используются природные компоненты: древесина, орех, чай и хна.

Бренд оперирует в среднем ценовом сегменте. На данный момент в Москве открыто 13 магазинов Otto Berg.

«Афимолл Сити» — крупнейший торгово-развлекательный комплекс в центре Москвы. Комплекс включает в себя шесть наземных этажей, а также три уровня подземной парковки. Торговые галереи вмещают около 400 магазинов, зона фуд-корта — более 50 ресторанов и кафе. Комплекс расположен в самом сердце делового района столицы — «Москва-Сити».

Фотографии предоставлены пресс-службой ТРЦ.