Новый магазин Crockid площадью 120 кв. м. расположился на четвертом этаже «Афимолл Сити» в галерее детских товаров, сообщает пресс-служба торгово-развлекательного центра.

Crockid – крупный российский бренд детской одежды. Коллекции Crockid представлены моделями повседневной и нарядной одежды для трех возрастных категорий – новорожденные, детский сад и младшая школа.

Широкий ассортимент Crockid (свыше 2000 артикулов в «Афимолле») включает одежду для ребенка на любой случай жизни – от ползунков и распашонок для новорожденных до технологичной верхней одежды для прогулок и активных игр на улице в любое время года. Торговая марка оперирует в среднем ценовом сегменте.

«Афимолл Сити» — крупнейший торгово-развлекательный комплекс в центре Москвы. Комплекс включает в себя шесть наземных этажей, а также три уровня подземной парковки. Торговые галереи вмещают около 400 магазинов, зона фуд-корта — более 50 ресторанов и кафе. Комплекс расположен в самом сердце делового района столицы — «Москва-Сити».

Фотография предоставлена пресс-службой ТРЦ «Афимолл Сити».