Новости
НачалоНовостиВ «Афимолл Сити» открылся фирменный магазин Crockid
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Выставка-ярмарка Белтекслегпром пройдет 29-31 марта 2017 года в Минске Рейтинг@Mail.ru

В «Афимолл Сити» открылся фирменный магазин Crockid

28.03.2017  09:48

Новый магазин Crockid площадью 120 кв. м. расположился на четвертом этаже «Афимолл Сити» в галерее детских товаров, сообщает пресс-служба торгово-развлекательного центра.

Crockid – крупный российский бренд детской одежды. Коллекции Crockid представлены моделями повседневной и нарядной одежды для трех возрастных категорий – новорожденные, детский сад и младшая школа.

Широкий ассортимент Crockid (свыше 2000 артикулов в «Афимолле») включает одежду для ребенка на любой случай жизни – от ползунков и распашонок для новорожденных до технологичной верхней одежды для прогулок и активных игр на улице в любое время года. Торговая марка оперирует в среднем ценовом сегменте.

«Афимолл Сити» — крупнейший торгово-развлекательный комплекс в центре Москвы. Комплекс включает в себя шесть наземных этажей, а также три уровня подземной парковки. Торговые галереи вмещают около 400 магазинов, зона фуд-корта — более 50 ресторанов и кафе. Комплекс расположен в самом сердце делового района столицы — «Москва-Сити».

Фотография предоставлена пресс-службой ТРЦ «Афимолл Сити».

Просмотров: 65
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1271 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте