Новый магазин женской одежды Ketroy площадью около 60 кв. м. расположился на третьем этаже ТРЦ «Афимолл Сити», сообщается в пресс-релизе компании.

Ketroy – европейский fashion-бренд в сегменте одежды премиум-класса, существующий с 2006 года. Изначально под маркой Ketroy выпускалась только мужская одежда. В 2013 году бренд создал первую лимитированную коллекцию для женщин, и весной 2016 года состоялось открытие первого концептуального бутика женской одежды.

В сезонных коллекциях Ketroy представлено около 50 артикулов, обновление ассортимента планируется раз в месяц. Женские коллекции отшиваются в России из итальянских и турецких тканей, созданием моделей и отработкой лекал занимаются дизайнеры и конструкторы из Италии.

Дизайн интерьера бутика выполнен в современном стиле high-tech. Одну из главных ролей в представлении стилевых решений от Ketroy играют сенсорная консоль Ketroy Touch Screen Style Guide и стойки Ketroy iPad, с помощью которых покупатель может ознакомиться с полной коллекцией бренда и подобрать для себя оптимальные модели еще до примерки.

«Афимолл Сити» — крупнейший торгово-развлекательный комплекс в центре Москвы. Комплекс включает в себя шесть наземных этажей, а также три уровня подземной парковки. Торговые галереи вмещают около 400 магазинов, зона фуд-корта — более 50 ресторанов и кафе. Комплекс расположен в самом сердце делового района столицы — «Москва-Сити».

Фотография предоставлена компанией.