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В «Афимолл Сити» открылся магазин сети «Золотое яблоко»

08.08.2017  15:18

Парфюмерный супермаркет «Золотое яблоко» расположился на втором этаже «Афимолл Сити» на площади в 1300 кв. м., сообщает пресс-служба ТРЦ.

В новом магазине представлены популярные бьюти-бренды, среди них такие, как Tom Ford (полный ассортимент), Urban Decay, Bobbi Brown, Giorgio Armani Make Up, Kilian, NYX.

В супермаркете теперь есть своя «Аптека» - обширный отдел, в котором представлены бренды с лечебной косметикой, такие как Vichy, La Roche-Posay и Avene, а также парфюмы и уход из флорентийской аптеки Santa Maria Novella. Также, в новом магазине «Золотое яблоко» появится корнер с ювелирным брендом AVGVST by Natalia Bryantseva.

В скором времени, на территории «Золотого яблока» открывается Krygina Studio.

Магазин уже распахнул свои двери для посетителей «Афимолл Сити», торжественное открытие состоится в начале сентября.

«Афимолл Сити» — крупнейший торгово-развлекательный комплекс в центре Москвы. Комплекс включает в себя шесть наземных этажей, а также три уровня подземной парковки. Торговые галереи вмещают около 400 магазинов, зона фуд-корта — более 50 ресторанов и кафе. Комплекс расположен в самом сердце делового района столицы — «Москва-Сити».

Фотография предоставлена пресс-службой «Афимолл Сити».

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