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В «Афимолл Сити» открылся мультибренд Il Quattro

01.03.2017  23:34

Бутик женской обуви и аксессуаров Il Quattro расположился на первом этаже ТРЦ «Афимолл Сити» на площади свыше 65 кв. м., сообщает компания.

Il Quattro - российско-итальянская компания, созданная более 10 лет назад. В настоящий момент сеть насчитывает три магазина в Москве и одно онлайн представительство. Изначально производство было ориентировано только на обувь, но постепенно ассортиментная линейка товаров расширилась женской одеждой и разнообразными аксессуарами. С 2009 года дизайнерами была выпущена собственная коллекция обуви класса «люкс» под брендом Il Quattro.

Покупателям «Афимолла» предлагают обувь, сумки и кожгалантерею как собственного бренда, так и итальянских марок – Giovanni Fabiani, Marzetti, Loretta Pettinari, Vitacci, Nouchka, Mya Clara и многие другие, всего свыше 500 артикулов.

«Афимолл Сити» — крупнейший торгово-развлекательный комплекс в центре Москвы. Комплекс включает в себя шесть наземных этажей, а также три уровня подземной парковки. Торговые галереи вмещают около 400 магазинов, зона фуд-корта — более 50 ресторанов и кафе. Комплекс расположен в самом сердце делового района столицы — «Москва-Сити».

Фотография предоставлена компанией.

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