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В «Афимолл Сити» проходит «Шопингфест»

27.05.2017  14:34

В этот weekend «Афимолл Сити» устраивает праздник шопинга, сообщает пресс-служба ТРЦ.

Свое участие в «Шопингфесте» подтвердили такие бренды, как Bershka, Calzedonia, Clarks, Crate & Barrel, DIM, Erborian, Gant, Intimissimi, Hoff, Henderson, Lady & gentleman city, Luckylook, L’Occitaine, KuchenLand, Marks & Spencer, Milavitsa, Newby, Picco Polare, Pili Carrera, Rendez-Vous, Soho, Stenders, Samsonite, «Золотая стрекоза», МЮЗ, ЦУМ Дисконт и другие.

Помимо выгодного шопинга посетителей ожидает разнообразная развлекательная программа в детском клубе «Афиленд», который приглашает в гости взрослых и детей каждые выходные с 15.00 до 18.00.

«Афимолл Сити» — крупнейший торгово-развлекательный комплекс в центре Москвы. Комплекс включает в себя шесть наземных этажей, а также три уровня подземной парковки. Торговые галереи вмещают около 400 магазинов, зона фуд-корта — более 50 ресторанов и кафе. Комплекс расположен в самом сердце делового района столицы — «Москва-Сити».


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