Мероприятие Fashion Tech Week впервые пройдет в России на площадке ТРЦ «Афимолл Сити», сообщают организаторы.

Ранее данная инициатива реализовывалась в мировой столице моды – Париже. С этого года, благодаря объединению усилий международного инновационного хаба NUMA, компании Faberlic и международного fashion-конкурса Follow The Fabrika, зарекомендовавший себя формат станет доступен и для российской публики.

На три дня – с 21 по 23 апреля – площадка крупнейшего торгово-развлекательного комплекса в центре Москвы, «Афимолл Сити», превратится в единую инновационную нетворкинг-платформу, где встретятся дизайнеры и маркетологи, блогеры и журналисты, стартаперы и лучшие практики fashion-бизнеса, чтобы обменяться идеями и опытом и обсудить главные тенденции принципиально новой для российского рынка индустрии FashionTech.

В первый день пройдет отраслевой форум «Современные тренды в fashion-tech индустрии». В ходе открытых дискуссий, креативных лекций и митапов эксперты рынка расскажут о моделировании в VR/AR, IoT, e-commerce и fashion-retail, инновационных материалах в мире fashion, 3D моделировании и прототипировании, инновационных методах печати, наступившей эре EcoFashion, а также о новых бизнес-моделях и методах продвижения в сфере fashion-retail.

Fashion Tech Week проходит в коллаборации с международным fashion-проектом Follow The Fabrika, и в день торжественного открытия организаторы готовят зрелищное шоу: на глазах у публики пройдет шестой этап первого тура глобального конкурса, в рамках которого российские дизайнеры проведут показы своих коллекций, организованных командой проекта, а победителям достается главный приз – масштабирование своего бизнеса по всему миру и возможность попасть в первый в России fashion-акселератор. В числе участников будут дизайнеры Наталья Усцова (бренд Verushka) и Никита Окишев (бренд Nikita Okishev).

На протяжении трех дней мероприятия специально для гостей Fashion Tech Week будет проходить интерактивная выставка передовых fashion-tech проектов, где наглядно будут продемонстрированы текущие разработки успешных представителей индустрии. Посетители выставки смогут познакомиться с этими проектами и опробовать на себе fashion-продукты будущего. Также на территории площадки будет расположенавыставка молодых российских дизайнеров одежды от High Hat Market.

«Афимолл Сити» — крупнейший торгово-развлекательный комплекс в центре Москвы. Комплекс включает в себя шесть наземных этажей, а также три уровня подземной парковки. Торговые галереи вмещают около 400 магазинов, зона фуд-корта — более 50 ресторанов и кафе. Комплекс расположен в самом сердце делового района столицы — «Москва-Сити».

Фотография предоставлена пресс-службой ТРЦ «Афимолл Сити».