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В Алма-Ате два часа тушили склад с текстилем
04.08.2017 23:08
На складе текстильной продукции в Алма-Ате в Медеуском районе произошел пожар, пишет Sputnik.
В среду, 2 августа, на Кульджинском тракте в Медеуском районе Алма-Аты произошел пожар. Огонь возник на складе с текстильной продукцией. На его тушение ушло более двух часов.
Площадь пожара составила 250 квадратных метров. Причины возгорания устанавливаются.
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