04.08.2017 23:08

На складе текстильной продукции в Алма-Ате в Медеуском районе произошел пожар, пишет Sputnik.

В среду, 2 августа, на Кульджинском тракте в Медеуском районе Алма-Аты произошел пожар. Огонь возник на складе с текстильной продукцией. На его тушение ушло более двух часов.

Площадь пожара составила 250 квадратных метров. Причины возгорания устанавливаются.