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В Алма-Ате два часа тушили склад с текстилем

04.08.2017  23:08

На складе текстильной продукции в Алма-Ате в Медеуском районе произошел пожар, пишет Sputnik.

В среду, 2 августа, на Кульджинском тракте в Медеуском районе Алма-Аты произошел пожар. Огонь возник на складе с текстильной продукцией. На его тушение ушло более двух часов.

Площадь пожара составила 250 квадратных метров. Причины возгорания устанавливаются. 

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