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В Алма-Ате стартуют сезонные продажи школьной формы
19.07.2017 23:37
Казахскую одежду для школьников единого образца в Алма-Ате можно будет приобрести до 10 сентября, сообщает informburo.kz.
В торгово-развлекательном комплексе Grand Park в Алма-Ате 20 июля стартует сезон продаж школьной формы единого образца. Для ученической одежды выделен сектор «Легкая промышленность». Здесь будут представлены изделия компаний «Сымбат», «Ак Бота», Altex, «Казлегпром-Алматы» и «КазСПО-N».
«Торговая акция, организованная по инициативе акимата Алма-Аты, призвана максимально удовлетворить спрос покупателей на качественную и безопасную школьную форму по приемлемым ценам, а также оказать помощь отечественному производителю», – отметили представители управления предпринимательства города.
Ярмарка школьной формы продлится по 10 сентября.
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