3-я Международная выставка тканей и текстильных материалов «Интерткань» пройдет с 28 по 30 августа 2017 года
Новости
НачалоНовостиВ Алма-Ате стартуют сезонные продажи школьной формы
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Конкурс-рейтинг российских организаций индустрии детских товаров «Сделано для детства» в 2017 г. RZN Fashion Week – 2017 пройдет в Рязани с 5 по 7 октября 2017 года Рейтинг@Mail.ru

В Алма-Ате стартуют сезонные продажи школьной формы

19.07.2017  23:37

Казахскую одежду для школьников единого образца в Алма-Ате можно будет приобрести до 10 сентября, сообщает informburo.kz.

В торгово-развлекательном комплексе Grand Park в Алма-Ате 20 июля стартует сезон продаж школьной формы единого образца. Для ученической одежды выделен сектор «Легкая промышленность». Здесь будут представлены изделия компаний «Сымбат», «Ак Бота», Altex, «Казлегпром-Алматы» и «КазСПО-N».

«Торговая акция, организованная по инициативе акимата Алма-Аты, призвана максимально удовлетворить спрос покупателей на качественную и безопасную школьную форму по приемлемым ценам, а также оказать помощь отечественному производителю», – отметили представители управления предпринимательства города.

Ярмарка школьной формы продлится по 10 сентября.

Просмотров: 87
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1345 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте