С 20 по 24 февраля 2017 года в Москве пройдет Российская неделя текстильной и легкой промышленности
Новости
НачалоНовостиВ «Алросе» досрочно сменится президент
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Выставка «Модный товар» пройдет в Волгограде с 28 февраля по 5 марта 2017 года Международная выставка моды Central Asia Fashion Spring 2017 пройдет в Алма-Ате с 12 по 14 марта Рейтинг@Mail.ru

В «Алросе» досрочно сменится президент

21.02.2017  07:18

По информации СМИ, алмазодобывающую компанию «Алроса» ждет смена президента - Андрей Жарков может досрочно покинуть свой пост.

По информации Bloomberg, причиной отставки могли стать разногласия с Минфином и представителями акционеров — РФ и Якутии. Так, пишет издаие со ссылкой на собственные источники, мнение Андрея Жаркова по ряду стратегических вопросов расходилось с мнением чиновников, занимающих большинство мест в наблюдательном совете компании. Например, разногласия возникали при продаже Росимуществом контрольного пакета в компании «Алмазный мир».

По слухам, Андрея Жаркова может сменить сын экс-главы администрации президента РФ Сергея Иванова, вице-президент Сбербанка Сергей Иванов-младший.

Просмотров: 29
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1247 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте