21.02.2017 07:18

По информации СМИ, алмазодобывающую компанию «Алроса» ждет смена президента - Андрей Жарков может досрочно покинуть свой пост.

По информации Bloomberg, причиной отставки могли стать разногласия с Минфином и представителями акционеров — РФ и Якутии. Так, пишет издаие со ссылкой на собственные источники, мнение Андрея Жаркова по ряду стратегических вопросов расходилось с мнением чиновников, занимающих большинство мест в наблюдательном совете компании. Например, разногласия возникали при продаже Росимуществом контрольного пакета в компании «Алмазный мир».

По слухам, Андрея Жаркова может сменить сын экс-главы администрации президента РФ Сергея Иванова, вице-президент Сбербанка Сергей Иванов-младший.