04.08.2017 07:16

Сотрудники Роскачества анонимно закупают в магазинах образцы и исследуют школьную одежду по 50 параметрам, сообщают «Вести-Алтай».

Ранее федеральный центр ведомства заявлял, что в августе пройдут проверки качества форменной одежды по всей России, особое внимание будет уделяться наличию токсичных элементов, устойчивости к окрашиванию и качеству пошива.

По словам представителя министерства образования и науки Алтайского края Елены Швыряевой, результаты этих проверок станут известны в августе, когда большинство родителей начнут покупать школьную одежду для своих детей.

В торговых сетях Алтайского края школьная одежда представлена десятками образцов, многие комплекты — местного производства.