Новости
НачалоНовостиВ Алтайском крае растет производство детских товаров легкой промышленности
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Sport Casual Moscow пройдет в Москве 13-15 июня 2017 года 3-я Международная бизнес-платформа по аутсорсингу для текстильной промышленности Рейтинг@Mail.ru

В Алтайском крае растет производство детских товаров легкой промышленности

04.05.2017  01:23

В январе-марте 2017 года в Алтайском крае отмечается рост производства детской продукции легкой промышленности, сообщает пресс-служба регионального Минэкономразвития.

По отношению к уровню января-марта 2016 года в Алтайском крае в 2,1 раза выросло производство детских трикотажных чулочно-носочных изделий за аналогичный отчетный период текущего года. В 1,2 раза в регионе увеличилось производство детской обуви с верхом из текстильных материалов. Показатель по одежде и аксессуарам для одежды изменился в большую сторону в 1,5 раза, ползунков – на 13,4%, распашонок – на 7,1%, одеял для детей – в 1,6 раза.

Напомним, что в регионе действует государственная программа «Развитие индустрии детских товаров в Алтайском крае», направленная на модернизацию и расширение производства товаров для детей. Она стартовала в 2013 году и рассчитана на период до 2020 года. 

Просмотров: 70
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1295 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте