04.05.2017 01:23

В январе-марте 2017 года в Алтайском крае отмечается рост производства детской продукции легкой промышленности, сообщает пресс-служба регионального Минэкономразвития.

По отношению к уровню января-марта 2016 года в Алтайском крае в 2,1 раза выросло производство детских трикотажных чулочно-носочных изделий за аналогичный отчетный период текущего года. В 1,2 раза в регионе увеличилось производство детской обуви с верхом из текстильных материалов. Показатель по одежде и аксессуарам для одежды изменился в большую сторону в 1,5 раза, ползунков – на 13,4%, распашонок – на 7,1%, одеял для детей – в 1,6 раза.

Напомним, что в регионе действует государственная программа «Развитие индустрии детских товаров в Алтайском крае», направленная на модернизацию и расширение производства товаров для детей. Она стартовала в 2013 году и рассчитана на период до 2020 года.