Новый «Детский мир» площадью 875 кв. м. расположился в ангарском ТЦ «Центр», сообщается в пресс-релизе компании.

Таким образом, на сегодняшний день сеть «Детский мир» насчитывает 459 супер- и гипермаркетов в 173 городах России и Казахстана. Совокупная торговая площадь всех магазинов сети – 569 тыс. кв. м.

В сети «Детский мир» представлен широкий ассортимент товаров для детей от 0 до 12 лет: одежда и обувь, товары и питание для новорожденных, игрушки для мальчиков и девочек, товары для раннего и школьного развития детей и подростков.

Группа компаний «Детский мир» - крупнейший в России оператор торговли детскими товарами. В настоящее время Группа объединяет национальные розничные сети магазинов «Детский мир» и «ELC - Центр раннего развития». Сеть магазинов «Детский мир» состоит из 459 форматных супер- и гипермаркетов в 173 городах России и Казахстана, розничная сеть ELC включает 45 магазинов. Торговая площадь магазинов сети «Детский мир» - 569 тыс. кв. м., ELC – 6 тыс. кв. м. По итогам 2015 года выручка компании составила 60,5 млрд руб., чистая прибыль – 1 млрд руб. Управляющая компания Группы – ПАО «Детский мир», основным акционером которой является АФК «Система».

Фотография предоставлена компанией.