12.05.2017 07:02

Как говорится в сообщении алмазодобывающей компании «Алроса», в апреле 2017 года она реализовала алмазы на общую сумму 310,2 млн долларов, тогда как продажи бриллиантов в денежном выражении достигли 7,6 млн долларов.

В январе - апреле 2017 г. компания реализовала 16,9 млн каратов алмазно-бриллиантовой продукции. Это на 7% больше, чем за аналогичный период 2016 года. В стоимостном выражении реализация алмазов «Алросы» за отчетный период составила 1,7 млрд долларов, что на 12,5% меньше аналогичного периода прошлого года.

«Снижение уровня продаж в стоимостном выражении к аналогичному периоду прошлого года в первую очередь связано с высокой базой первых месяцев 2016 года, когда рынок начал восстанавливаться после кризисного 2015 года, и было реализовано много дорогого товара из ранее накопленных запасов», - прокомментировал результаты работы компании за четыре месяца года вице-президент «Алросы» Юрий Окоемов. Он также сообщил, что в целом прошедший период можно охарактеризовать как период активного пополнения запасов в среднем звене на фоне наметившегося возобновления роста продаж в китайской ювелирной рознице.