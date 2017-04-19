В апрельском слете коллекционеров приняли участие 120 экспонентов

Очередной ежемесячный слет коллекционеров проходил с 21 по 23 апреля 2017 года на территории бывшего завода «Кристалл», сообщают организаторы.

В слете приняли участие 120 экспонентов из России, Латвии, Литвы, Чехии, Украины и Белоруссии. По словам организатора фестиваля Валерия Архипова, «добавились участники из Воронежа, Перми, Саратова, Краснодара, Ярославля и Иваново. По сравнению с предыдущим слетом расширился и ассортимент». Для всех гостей был предоставлен бесплатный автобус, курсирующий каждые 30 минут к заводу от метро «Площадь Ильича».

Посетители слета смогли увидеть уникальную коллекцию владельца «Музея истории игрушек» Бориса Сумарокова: жестяные заводные игрушки, антикварные куклы, музыкальные механические игрушки, а также искусно выполненные кукольные комнаты и кухни конца XIX - начала XX веков. Автор коллекции всем желающим рассказал об истории понравившихся игрушек. Стоимость некоторых редких старинных предметов коллекции доходила до 700 тысяч рублей. Всего на выставке были представлены около ста экспонатов музея, привезенных из Германии, США и Франции.

Помимо игрушек, на слете можно было найти ряд любопытных и редких экспонатов, разделенных по темам: филателия, фалеристика и медальерство, бонистика, филокартия, милитария, винил, нумизматика, винтаж, книги, журналы, фотографии, гравюры, живопись, иконы и т.п. Были представлены необычное холодное оружие конца XIX века, большая коллекция украшений, посуда из фарфора и керамики. Каждый посетитель слета мог попробовать эко-мед, погладить шкуру медведя, оценить и приобрести парфюмерию советской эпохи, мыло ручной работы, услышать, как звучат тибетские поющие чаши и самостоятельно «сыграть» на одной из них. Гости слета могли не только осмотреть диковинные экспонаты, но и приобрести памятные сувениры.

Кроме того, в дни слета все желающие имели возможность пообщаться с экспертами в области нумизматики и культурных ценностей. Бесплатные консультации для посетителей проводили специалист-нумизмат Виктор Зайченко и эксперт по культурным ценностям Министерства культуры РФ Георгий Пиггот.

Апрельский слет удивил своих посетителей и серией мастер-классов. Так, на протяжении трех дней проходил мастер-класс, посвященный реставрации фарфора. На нем мастер-реставратор показывал, как работать с вазами и скульптурами, знакомил с основными способами, которые используются при реставрации фарфора, а также учил правильно оценивать масштаб предстоящих работ и устранять дефекты скульптур. Участники мастер-класса приносили свои фарфоровые изделия и вместе с мастером реставрировали их прямо во время слета.

Кроме того, студентка пятого курса факультета реставрации Российской Академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова Светлана Голодяевская провела два мастер-класса, посвященные реставрации живописи. Первый мастер-класс был посвящен реставрации станковой темперной живописи. На нем посетители узнали о способах удаления потемневшей лаковой пленки. На втором Светлана показала, как устранять прорывы холста картин, и ответила на вопросы гостей.

Поскольку в этот раз слет коллекционеров пришелся на Пасхальную неделю, мастерская «Венец творения» провела два мастер-класса по украшению пасхальных яиц. Первый особо полюбился детям: он был посвящен росписи яиц узорами в технике монотипии, для которой характерны тонкость цветовых решений, плавность и мягкость очертаний рисунка. В этой технике сначала узоры создаются маслами и красками на поверхности воды, а затем переносятся на яйца. Второй мастер-класс был посвящен резьбе по яичной скорлупе (использовались не только куриные, но и страусиные яйца) и особо полюбился взрослым, потому что работа требовала усидчивости и аккуратности. Всем желающим выдали инструменты и яичную скорлупу, на которой они тренировались в создании надписей и рисунков, некоторые смогли вырезать на скорлупе даже свои автопортреты.

Фотографии предоставлены организаторами.