04.08.2017 23:03

В главном офисе Исполнительного комитета V Азиатских Игр «Ашхабад-2017» презентовали униформу предстоящего мероприятия, сообщают организаторы.

В Ашхабаде состоялась презентация униформы V Азиатских Игр, которые пройдут в Туркмении 17-27 сентября. Местом проведения показа стал офис Исполнительного комитета игр.

На дефиле представили повседневную, официальную и волонтерскую одежду, пошитую в шести цветах. Желтый, зеленый, синий, фиолетовый, бирюзовый и красный отражают национальный колорит Туркмении и заимствованы из логотипа игр.Цвета также помогут отличать по функционалу персонал, обслуживающий мероприятие.

«Униформа создавалась с использованием декоративных элементов, заимствованных из бренда игр «Ашхабад-2017». К созданию такого дизайна нас вдохновляла традиционная туркменская одежда, вышивки, представляющие различные регионы Туркмении. При смелости и решительности дизайна модели униформы сохранили замысловатость и гармоничность национального орнамента», - рассказала коммерческий директор проекта Донна Тейлор.

Повседневная униформа состоит из рубашки «поло» и свободных брюк, которые дополняются курткой, бейсбольной кепкой и поясной сумкой.

Официальная униформа для мужчин включает однобортную куртку с узорной подкладкой, традиционные брюки и галстук. Для женщин, помимо курток, предусмотрены длинные юбки с вышитыми узорами на поясе и шарфы с национальной символикой.

«Местные производственные компании в Геокдепе, Туркменбаши, Гыпчаке и Рухабаде также задействованы в процессе выпуска униформы, и они сделали по-настоящему профессиональную работу. Это большое достижение для Министерства текстильной промышленности Туркмении», - сказала директор отдела по аккредитации, персоналу и кадровой работе «Ашхабад-2017» Шэрон Мак-Майкл.