|
|
В Ашхабаде представили униформу V Азиатских Игр
04.08.2017 23:03
В главном офисе Исполнительного комитета V Азиатских Игр «Ашхабад-2017» презентовали униформу предстоящего мероприятия, сообщают организаторы.
В Ашхабаде состоялась презентация униформы V Азиатских Игр, которые пройдут в Туркмении 17-27 сентября. Местом проведения показа стал офис Исполнительного комитета игр.
На дефиле представили повседневную, официальную и волонтерскую одежду, пошитую в шести цветах. Желтый, зеленый, синий, фиолетовый, бирюзовый и красный отражают национальный колорит Туркмении и заимствованы из логотипа игр.Цвета также помогут отличать по функционалу персонал, обслуживающий мероприятие.
«Униформа создавалась с использованием декоративных элементов, заимствованных из бренда игр «Ашхабад-2017». К созданию такого дизайна нас вдохновляла традиционная туркменская одежда, вышивки, представляющие различные регионы Туркмении. При смелости и решительности дизайна модели униформы сохранили замысловатость и гармоничность национального орнамента», - рассказала коммерческий директор проекта Донна Тейлор.
Повседневная униформа состоит из рубашки «поло» и свободных брюк, которые дополняются курткой, бейсбольной кепкой и поясной сумкой.
Официальная униформа для мужчин включает однобортную куртку с узорной подкладкой, традиционные брюки и галстук. Для женщин, помимо курток, предусмотрены длинные юбки с вышитыми узорами на поясе и шарфы с национальной символикой.
«Местные производственные компании в Геокдепе, Туркменбаши, Гыпчаке и Рухабаде также задействованы в процессе выпуска униформы, и они сделали по-настоящему профессиональную работу. Это большое достижение для Министерства текстильной промышленности Туркмении», - сказала директор отдела по аккредитации, персоналу и кадровой работе «Ашхабад-2017» Шэрон Мак-Майкл.
|© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте