|
|
В Астане введут единую школьную форму темно-синего цвета
24.05.2017 20:04
Школьники Астаны оденутся в единую школьную форму, что позволит швейным фабрикам сократить издержки на производство, пишет «Казахстанская правда».
Палатой предпринимателей Астаны совместно с городским управлением образования и департаментом обрабатывающей промышленности НПП был организован форум для производителей одежды. В нем приняли участие 25 компаний из различных регионов Казахстана. На мероприятии обсуждался вопрос внедрения единой школьной формы в Астане. Эта мера упростит работу швейных фабрик и позволит снизить производственные издержки, так как увеличатся партии однотипной продукции.
Заместитель руководителя управления образования Астаны Гульжан Айтжанова рассказала, что для школьной одежды выбран темно-синий оттенок.
«Переход на единый цвет будет поэтапный в течение двух – трех лет. С нового учебного года родителей не будут принуждать покупать школьную форму синего цвета. Модели останутся такими же. В приказе министра образования и науки РК № 26, указано, что мальчики должны носить брюки свободного кроя, жилет и пиджак. Для девочек утверждены сарафан, либо юбка с жилетом», – сказала она.
На форуме также было вынесено предложение поставлять в школу бесплатные комплекты формы для детей из многодетных семей.
|© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте