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В Астане введут единую школьную форму темно-синего цвета

24.05.2017  20:04

Школьники Астаны оденутся в единую школьную форму, что позволит швейным фабрикам сократить издержки на производство, пишет «Казахстанская правда».

Палатой предпринимателей Астаны совместно с городским управлением образования и департаментом обрабатывающей промышленности НПП был организован форум для производителей одежды. В нем приняли участие 25 компаний из различных регионов Казахстана. На мероприятии обсуждался вопрос внедрения единой школьной формы в Астане. Эта мера упростит работу швейных фабрик и позволит снизить производственные издержки, так как увеличатся партии однотипной продукции.

Заместитель руководителя управления образования Астаны Гульжан Айтжанова рассказала, что для школьной одежды выбран темно-синий оттенок.

«Переход на единый цвет будет поэтапный в течение двух – трех лет. С нового учебного года родителей не будут принуждать покупать школьную форму синего цвета. Модели останутся такими же. В приказе министра образования и науки РК № 26, указано, что мальчики должны носить брюки свободного кроя, жилет и пиджак. Для девочек утверждены сарафан, либо юбка с жилетом», – сказала она. 
На форуме также было вынесено предложение поставлять в школу бесплатные комплекты формы для детей из многодетных семей.

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