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В Астрахани пенсионеров обучают изготовлению интерьерных игрушек из ткани

01.08.2017  02:02

В астраханском многопрофильном социально-оздоровительном центре «Здравушка» для пенсионеров проводят мастер-классы по изготовлению тканевых интерьерных игрушек, сообщает пресс-служба министерство социального развития и труда региона.

Мастер-классы по обучению пенсионеров рукоделию проходят в Астрахани. В студии креативного творчества «Подарок.ru» всем желающим помогают овладеть навыками handmade.

Занятия проходят в многопрофильном социально-оздоровительном центре «Здравушка». В настоящий момент здесь идет серия мастер-классов по изготовлению интерьерных игрушек.

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