11.01.2017 23:20

Астраханский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Исток» обучил и выпустил группу швей, сообщает пресс-служба Министерства социального развития и труда области.

Накануне новогодних праздников в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Исток» состоялись квалификационные экзамены по профессии швея. Девушки проходили обучение здесь же - в учебно-производственной мастерской «Ориентир».

Помимо теоретического задания, экзамен подразумевал практическую часть. Комиссии продемонстрировали творческие проекты по пошиву пижам и ночных сорочек.

Успешным выпускницам были вручены свидетельства об окончании обучения с присвоением квалификационного разряда.