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В Астрахани социально-реабилитационный центр выпустил новую группу швей

11.01.2017  23:20

Астраханский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Исток» обучил и выпустил группу швей, сообщает пресс-служба Министерства социального развития и труда области.

Накануне новогодних праздников в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Исток» состоялись квалификационные экзамены по профессии швея. Девушки проходили обучение здесь же - в учебно-производственной мастерской «Ориентир».

Помимо теоретического задания, экзамен подразумевал практическую часть. Комиссии продемонстрировали творческие проекты по пошиву пижам и ночных сорочек.

Успешным выпускницам были вручены свидетельства об окончании обучения с присвоением квалификационного разряда.

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