26.05.2017 20:08

Швейные наборы, а также бытовые и столовые приборы весом 36 тонн не пропустили на таможенном посту «Караузек», сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области.

На пункте пропуска «Караузек» Астраханской области пограничниками были задержаны две грузовых машины, следующие из Алма-Аты в Пятигорск. Автомобили перевозили швейные наборы, столовые и бытовые приборы китайского производства. Общий вес товаров составил 36 тонн. При этом таможенной декларации на продукцию у перевозчиков не оказалось.



