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В Audi City Moscow состоится восьмой этап проекта Fashion Future
27.03.2017 11:39
Показы восьмого этапа Fashion Future пройдут в шоу-руме автомобилей Audi 7 апреля, сообщают организаторы.
Миссия проекта Fashion Future — рассказать о молодых и талантливых российских дизайнерах. В качестве поддержки в шоу принимают участие знаменитые модели, которые являются актрисами театра и кино, известные телеведущие, а также популярные люди в индустрии моды.
Иллюстрация предоставлена организаторами.
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