Показы восьмого этапа Fashion Future пройдут в шоу-руме автомобилей Audi 7 апреля, сообщают организаторы.

Миссия проекта Fashion Future — рассказать о молодых и талантливых российских дизайнерах. В качестве поддержки в шоу принимают участие знаменитые модели, которые являются актрисами театра и кино, известные телеведущие, а также популярные люди в индустрии моды.

Иллюстрация предоставлена организаторами.