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Выставка-ярмарка Белтекслегпром пройдет 29-31 марта 2017 года в Минске Рейтинг@Mail.ru

В Audi City Moscow состоится восьмой этап проекта Fashion Future

27.03.2017  11:39

Показы восьмого этапа Fashion Future пройдут в шоу-руме автомобилей Audi 7 апреля, сообщают организаторы.

Миссия проекта Fashion Future — рассказать о молодых и талантливых российских дизайнерах. В качестве поддержки в шоу принимают участие знаменитые модели, которые являются актрисами театра и кино, известные телеведущие, а также популярные люди в индустрии моды.

Иллюстрация предоставлена организаторами.

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