17.07.2017 21:40

В этом году в Азербайджане планируют собрать 270 тыс. тонн хлопка, а в 2023 году – 500 тыс. тонн, пишет «Интерфакс-Азербайджан».

В Азербайджане утверждена «Госпрограмму по развитию хлопководства на 2017-2022 годы». Она подразумевает применение инновативных методов орошения, закупку современной хлопкоуборочной техники, восстановление деятельности и строительство новых хлопкоперерабатывающих предприятий.

Благодаря этому, ожидается увеличение роста урожая в несколько раз. Отмечается, что в 2023 году планируется получить урожай в 500 тыс. тонн. При этом в 2015 году сбор урожая хлопка в стране составил 35 тыс. тонн, в 2016 году - 90 тыс. тонн, в 2017 году прогнозируется на уровне 260-270 тыс. тонн.

В 2016 году посевные под хлопок составляли 51 тыс. га, в 2017 году - 136 тыс. га.