19.07.2017 23:41

В Ясамальском районе Баку загорелся швейный цех, расположенный в жилом доме. В ходе происшествия погиб один человек, сообщает «APA».

Во вторник, 18 июля, в Ясамальском районе Баку произошел пожар в швейном цехе. Производство занимало три комнаты, площадью 55 кв. м, в жилом доме. От огня пострадало 45 кв. м.

В результате пожара пострадали два человека, находящиеся в цехе. Один из них погиб.

В настоящий момент ведется расследование по поводу причин возникновения пожара.