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В Бакале Челябинской области набирают швей на новое производство

06.04.2017  23:27

Новое швейное предприятие начнет работу в рамках ТОСЭР в Бакале Челябинской области, пишет «Саткинский рабочий».

Для реализации проекта территории опережающего социально-экономического развития в Бакале Челябинской области начат набор швей на новое производство. Инвестор не определился с юридическим лицом и работа пока что ведется на базе существующей компании «Зюраткуль».

Предварительные заявки на трудоустройство принимаются от всех жителей района. Для желающих предусмотрено переобучение в Бакальском техникуме профессиональных технологий и сервиса им. М. Г. Ганиева. Переобучиться можно будет по двум программам - как за собственные средства, так и за счет финансирования из бюджета. Заявки принимаются компанией «Зюраткуль».

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