13.01.2017 07:19

14 января в Барнауле состоится краевой фестиваль День сибирского валенка. Как сообщает «Алтайская правда», проходить мероприятие будет в Государственном художественном музее Алтайского края.

Гости и участники фестиваля увидят валенки во всем их разнообразии. Также будут представлены войлочные костюмы, картины из шерсти и войлочная скульптура. На Дне сибирского валенка расскажут о секретах старинного промысла. Также пройдет дефиле-шоу костюмов из войлока. Состоятся мастер-классы по изготовлению войлочных сувениров. Программа фестиваля:

10:00 - Ярмарка валенок.

11:00 - Открытие фестиваля, представление участников, дефиле-шоу.

11:30 - Мастер-класс «Секреты забытого ремесла».

11:30 - Фотосессия «Для тех, кто в валенках».

12:00 - Изготовление сувенирных валенок и игрушек из войлока в творческой мастерской «Войлочные фантазии».

14:00 - Святочная вечерка.