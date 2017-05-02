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В Барнауле прошла выставка школьной формы местных производителей

10.05.2017  07:12

Директорам барнаульских школ представили выставку школьной одежды алтайских товаропроизводителей, сообщает официальный сайт города. Мероприятие прошло в рамках совещания руководителей общеобразовательных организаций.

Чтобы представить школьную одежду, на базе школы №55 была организована экспозиция, включавшая полный ассортимент ученической формы и аксессуаров, в том числе новинки. Модельный ряд и печатную информацию о продукции представили компании «Алтайский вернисаж», «Авангард», «Алтайский трикотаж», «Славянка» и другие.

Фотографии предоставлены официальным сайтом города Барнаул

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