Российский оператор на рынке товаров класса «люкс» - компания Mercury – объявила об открытии в подмосковном комплексе «Барвиха Luxury Village» свадебного пространства Wedding by Mercury.

Новый проект объединяет все сервисы, бренды и услуги Mercury, которые могут быть предложены клиентам в рамках организации свадьбы: создание образов и консультации в выборе свадебных платьев, костюмов и аксессуаров, уникальные коллекции свадебных платьев, мужских костюмов, ювелирных изделий и аксессуаров, помощь в создании wish-листов и приобретении подарков. Кроме того, молодоженам всегда доступны возможности проведения свадьбы и сопутствующих мероприятий на территории «Барвиха Luxury Village».

В свадебном пространстве будут эксклюзивно представлены коллекции свадебных платьев Vera Wang, Elie Saab, Oscardela Renta и Zuhair Murad, а также Carolina Herrera, Ines Di Santo, Monique Lhuillier, Marchesa, Inbal Dror и другие.

Также в бутике будут представлены аксессуары ирландского бренда Philip Treacy и американского Jennifer Behr, а также эксклюзивно – бренд фаты Homa.

Ювелирное направление включает линии обручальных и помолвочных колец таких брендов как Mercury, Chopard, Mikimoto, Garrard, Graff, Messika, Pasquale Bruni и др. Кольца-солитеры представлены с бриллиантами различных огранок от 0,3 к и выше.

Также в коллекции марок вошли ювелирные украшения, которые дополнят образ невесты: серьги, колье, браслеты, броши, тиары, ободки и заколки для волос и др. Все украшения выполнены из золота и платины, бриллиантов, жемчуга, сапфиров и других драгоценных камней. В коллекцию Rolex вошли парные часы, которые могут стать свадебным подарком.

Компания Mercury была основана в 1993 году и начала свою историю с одноименного мультибрендового магазина ювелирных украшений и часов. Сегодня Mercury занимает лидирующие позиции на российском рынке предметов роскоши и услуг и выступает эксклюзивным официальным представителем нескольких десятков лучших ювелирных, часовых, автомобильных, интерьерных и fashion-марок.

Фотография предоставлена компанией.