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В башкирском Баймаке создадут современную швейную фабрику
23.10.2017 07:14
Премьер-министр правительства Башкирии Рустэм Марданов подписал распоряжение о создании рабочей группы по реализации приоритетного инвестиционного проекта – строительства современной швейной фабрики в Баймаке.
Руководителем группы назначен заместитель премьер-министра, руководитель аппарата правительства РБ Илшат Азаматович Тажитдинов, сообщает ИА «Башинформ».
Проект создания швейной фабрики была включен в перечень приоритетных в июле текущего года, напоминает РБК. Общий объем инвестиций в новый объект составит 32,3 млн рублей, будет создано 202 рабочих места. Инициатором проекта является «Колибри». Известно, что швейные цеха компании, где производят детскую, домашнюю, спортивную одежду, спецодежду, работают в нескольких селах Абзелиловского, Баймакского и Зилаирского районов. Владельцем и директором компании является Линара Загитова.
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