23.10.2017 07:14

Премьер-министр правительства Башкирии Рустэм Марданов подписал распоряжение о создании рабочей группы по реализации приоритетного инвестиционного проекта – строительства современной швейной фабрики в Баймаке.

Руководителем группы назначен заместитель премьер-министра, руководитель аппарата правительства РБ Илшат Азаматович Тажитдинов, сообщает ИА «Башинформ».





Проект создания швейной фабрики была включен в перечень приоритетных в июле текущего года, напоминает РБК. Общий объем инвестиций в новый объект составит 32,3 млн рублей, будет создано 202 рабочих места. Инициатором проекта является «Колибри». Известно, что швейные цеха компании, где производят детскую, домашнюю, спортивную одежду, спецодежду, работают в нескольких селах Абзелиловского, Баймакского и Зилаирского районов. Владельцем и директором компании является Линара Загитова.