20.02.2017 23:22

ТМ «Шалуны» открыла фирменный магазин в Белгороде, сообщает пресс-служба компании.

Первый магазин дизайнерской детской одежды ТМ «Шалуны» начал работу в Белгороде. Он расположился в ТЦ «Мега Гринн» по адресу проспект Богдана Хмельницкого, 137Т.









ТМ «Шалуны» принадлежит компании «Априори групп». Бренд существует около 15 лет. Продукция продается более чем в 80 городах России и СНГ через оптовые, розничные и интернет-каналы.

Фотография с сайта компании.