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В Белоруссии открылось новое импортозамещающее производство

07.11.2017  15:17

Бобруйская компания «Славянка» начала производство новой импортозамещающей продукции - кожаных курток, сообщает газета «Гомельская правда» со ссылкой на агентство Белта.

Директор предприятия Теймураз Бочоришвили сообщил корреспонденту агентства, что первая партия стеганых курток буквально на днях поступила в фирменную продажу. Новинки были представлены публике во время комплексной презентации Могилевской области в деловом и культурном комплексе посольства Белоруссии в России. «Мы сейчас работаем над созданием весенней коллекции, которая в ближайшее время будет презентована нашим партнерам как в Белоруссии, так и за рубежом», — отметил руководитель фирмы.

«Славянка» является одним из крупнейших предприятий легкой промышленности Белоруссии и специализируется на выпуске одежды для взрослых и детей. Ежегодно здесь осваивается производство изделий нового ассортимента, с применением новых видов сырья. Предприятие основано в 1930 году, на данный момент его производственная мощность составляет около 600 тыс. единиц изделий в год.

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