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В Белоруссии поступила в продажу новая коллекция от компании «Центр моды»
11.03.2017 23:21
Весенняя коллекция одежды от компании «Центр моды» поступила в фирменные магазины марки, сообщает пресс-служба «Беллегпром».
Коллекция Magnoliagarden, разработанная дизайнером, Еленой Шатковой, появилась в магазинах BfC в Белоруссии. Продажи весенней линейки от компании «Центр моды» символично стартовали 8 марта.
Компания «Центр моды» существует более 60 лет. Занимается разработкой промышленных и презентационных коллекций под заказ, создает имидж и фирменный стиль, разрабатывает и изготавливает форменную и представительскую одежду для артистов, работников дипкорпуса, телевидения, театральных деятелей, спортсменов и др.
Фотографии с сайта компании.
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