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Международная выставка моды Central Asia Fashion Spring 2017 пройдет в Алма-Ате с 12 по 14 марта Рейтинг@Mail.ru

В Белоруссии поступила в продажу новая коллекция от компании «Центр моды»

11.03.2017  23:21

Весенняя коллекция одежды от компании «Центр моды» поступила в фирменные магазины марки, сообщает пресс-служба «Беллегпром».

Коллекция Magnoliagarden, разработанная дизайнером, Еленой Шатковой, появилась в магазинах BfC в Белоруссии. Продажи весенней линейки от компании «Центр моды» символично стартовали 8 марта.



Компания «Центр моды» существует более 60 лет. Занимается разработкой промышленных и презентационных коллекций под заказ, создает имидж и фирменный стиль, разрабатывает и изготавливает форменную и представительскую одежду для артистов, работников дипкорпуса, телевидения, театральных деятелей, спортсменов и др.

Фотографии с сайта компании.

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