13.04.2017 21:38

Отраслевой финал конкурса творчества трудовых коллективов «Белорусский мастер-2017» посвящен профессии швея, сообщает пресс-служба «Беллегпром».

В рамках празднования 25-летия концерна «Беллегпром» в Белоруссии пройдет республиканский профсоюзный фестиваль «Трудовые таланты». Он включает конкурс профессионального мастерства «Белорусский мастер-2017» по профессии швея и профсоюзный конкурс творчества трудовых коллективов «Новые имена Белоруссии-2017».

Конкурс «Белорусский мастер-2017» состоится 17 апреля на базе компании «Центр Моды». В нем примут участие 6 финалистов отборочного этапа. Трех победителей определит профессиональное жюри под председательством Николая Ефимчика.

Состязание стартовало в декабре 2016 года. В рамках конкурса выполняются практические и теоретические задания, требующие уровня подготовки не ниже 4-5 квалификационного разряда по профессии швея.