07.02.2017 22:36

Более 280 стандартов, включая требования к косметике и текстилю, разработают в Белоруссии, сообщает ИА «Белта».

В Беларуси в 2017 году будут разрабатывать более 280 госстандартов. В частности, объектами стандартизации в 2017 году станут тракторы и машины, лифты, криогенные сосуды, бытовые электроприборы, информационные технологии, материалы для дорожного строительства, средства противопожарной защиты, лесоматериалы, ткани и текстильные материалы, лаки и краски, косметика, консервы фруктовые и овощные, хлеба и хлебобулочные изделия, текстиль, обувь, услуги, счетчики и теплосчетчики. Ознакомиться с планом государственной стандартизации на 2017 год можно на сайте Госстандарта Белоруссии.