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В Белоруссии выставлено на продажу имущество компании «Серж»

10.01.2017  00:09

Имущество обанкротившейся компании «Серж», производящей ранее нижнее белье, будет продано с аукциона, сообщает пресс-служба верховного суда Белоруссии.

Компания «Серж», признанная банкротом экономическим судом Минска, выставляет на продажу имущество. Аукцион пройдет 30 января. В список лотов попало более 80 наименований: оборудование, автомобили, помещения и т.д.

Ранее компания «Серж» производила женское белье. Предприятие основано в 1996 году в Минске. В настоящий момент работу компании продолжает фирма «Серж-Фэшн».

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