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В белорусском Лиозно открылось швейное производство

25.07.2017  21:31

На новом производстве в белорусском Лиозно за 15 дней отшили 1,5 тыс. трикотажных изделий, сообщает «Столичное телевидение».

В городском поселке Лиозно в Белоруссии открыто новое швейное производство, готовое предоставить рабочие места местным жителям. В течение полумесяца работы, здесь отшили 1,5 тыс. единиц трикотажных изделий, силами 30 работников. Заработная плата на производстве сдельная и достигает 800 белорусских рублей.

«Будут созданы еще две бригады, в режиме 2 через 2 по 12 часов», - рассказала Светлана Воробьева, начальник производства. Таким образом, количество сотрудников компании достигнет 100 человек.

Отмечается, что в регионе скоро появится второе аналогичное производство на 200 рабочих мест.
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