20.03.2017 23:48

В Бийске Алтайского края открыт магазин ростовской марки Elis, сообщает пресс-служба компании.

На юге Сибири в Бийске появился первый магазин ТМ Elis. Торжественное открытие состоялось в международный женский день – 8 марта.

В торговой точке будут представлены обе марки компании: Elis (размеры 42–50) и Lalis (размеры 48–56).

Адрес магазина: город Бийск, ул. Ильи Мухачева, 200, ТЦ «Воскресенье».

Производственно-коммерческая фирма «Элегант», располагающаяся в Ростове-на-Дону, шьет одежду под марками Elis и Lalis. Вместе с торговыми представительствами и магазинами розничной сети она образует группу компаний Elis. В год выпускается четыре коллекции в легком ассортименте и две коллекции в верхнем ассортименте. Продукция фирмы «Элегант» реализуется в 100 фирменных и партнерских магазинах и через шесть оптовых представительств.