07.02.2017 07:15

Как говорится в сообщении Минпромторга, министерством был утвержден план по разработке и актуализации стратегий развития отраслей промышленности на 2017-2018 годы.

В частности, в наступившем году предполагается в ближайшие два года разработать и актуализировать стратегии по 20 отраслям промышленности, в том числе сектора детских товаров. В 2018 году обновленные документы стратегического планирования появятся в легкой промышленности.

Применение стратегического подхода к развитию каждой отдельной отрасли окажет положительный эффект на развитие всей отечественной промышленности в целом, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.