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В ближайшие два года Минпромторг актуализирует стратегии работы по 20 отраслям промышленности, в том числе в легпроме
07.02.2017 07:15
Как говорится в сообщении Минпромторга, министерством был утвержден план по разработке и актуализации стратегий развития отраслей промышленности на 2017-2018 годы.
В частности, в наступившем году предполагается в ближайшие два года разработать и актуализировать стратегии по 20 отраслям промышленности, в том числе сектора детских товаров. В 2018 году обновленные документы стратегического планирования появятся в легкой промышленности.
Применение стратегического подхода к развитию каждой отдельной отрасли окажет положительный эффект на развитие всей отечественной промышленности в целом, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
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