15.03.2017 22:29

В связи с расширением производства российское предприятие, располагающееся в Барановичах Брестской области, набирает 150 швей, пишет издание «Наш край».

Швейное предприятие «Шарм Премьер», находящиеся на территории Брестской области в Барановичах, расширяет производственные мощности. К июню в пустующем цехе фабрики планируется наладить выпуск продукции под брендом «Твое». При этом объемы отшиваемой продукции будут увеличены вдвое, что потребует найма дополнительной рабочей силы. Компания готова трудоустроить до 150 человек.

«Мы принимаем на работу как опытных швей, так и учениц. Предлагаем желающим жителям Барановичского региона, соседних районов получить востребованную специальность швеи. Это можно сделать и на базе колледжа сферы обслуживания в составе группы слушателей управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома, и на месте, на нашем предприятии. В течение пяти месяцев мы обучаем людей. Платим стипендию», – рассказала директор предприятия Татьяна Андрущишина.

Средняя заработная плата швей за февраль составила 530 белорусских рублей. График работы на фабрике пятидневный — с 8.00 до 16.30. Предоставляется социальный пакет.

«Шарм Премьер» - российское предприятие. Объем выпуска продукции составляет до 200 тыс. швейных изделий ежемесячно.