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В «Бутово Молл» открылся магазин Lefutur.shop

13.04.2017  09:37

Открытие бутика Lefutur.shop в торгово-развлекательном центре «Бутово Молл» состоялось 7 апреля, сообщает компания JLL.

Новый арендатор расположился на первом этаже торгово-развлекательного центра, на площади 32 кв. м.

Lefutur.shop представляет собой торговую точку онлайн-ритейлера: интернет-магазина удивительных вещей с одноименным названием, который работает на рынке с 2011 года. В настоящее время в Москве функционирует сеть магазинов формата «остров». Lefutur.shop продолжает активное развитие, и новое подразделение в ТРЦ «Бутово Молл» запущено под брендом интернет-компании в новой концепции бутика, кроме того, во втором квартале 2017 года запланировано открытие еще одного офлайн-магазина на Проспекте Мира.

Девелопер проекта – ООО «Бутово Молл». Компания была создана в феврале 2010 года для реализации и развития торгово-развлекательного комплекса «Бутово Молл».

Управляющая компания – JLL. Компания, предоставляющая финансовые и комплексные профессиональные услуги в области недвижимости. По всему миру эксперты компании предлагают интегрированные услуги собственникам, арендаторам и инвесторам.

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