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В Челябинске пройдет отраслевая выставка «Уральская торговая ассамблея»

09.08.2017  09:46

Межрегиональная универсальная выставка-ярмарка «Уральская торговая ассамблея» будет проходить с 14 по 17 сентября в челябинском ДС «Юность», сообщают организаторы.

«Уральская торговая ассамблея» - крупнейшая отраслевая выставка на Урале. Входит в число приоритетных мероприятий, поддерживаемых Администрацией города Челябинска и Правительством Челябинской области.

В выставке примут участие 180-200 фирм из городов России, ближнего и дальнего зарубежья.

Время работы выставки:

  • 14 сентября 10:00-19:00
  • 15 сентября 10:00-19:00
  • 16 сентября 10:00-19:00
  • 17 сентября 10:00-16:00

Иллюстрация предоставлена организаторами.

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