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В Челябинске пройдет отраслевая выставка «Уральская торговая ассамблея»
09.08.2017 09:46
Межрегиональная универсальная выставка-ярмарка «Уральская торговая ассамблея» будет проходить с 14 по 17 сентября в челябинском ДС «Юность», сообщают организаторы.
«Уральская торговая ассамблея» - крупнейшая отраслевая выставка на Урале. Входит в число приоритетных мероприятий, поддерживаемых Администрацией города Челябинска и Правительством Челябинской области.
В выставке примут участие 180-200 фирм из городов России, ближнего и дальнего зарубежья.
Время работы выставки:
Иллюстрация предоставлена организаторами.
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