Межрегиональная универсальная выставка-ярмарка «Уральская торговая ассамблея» будет проходить с 14 по 17 сентября в челябинском ДС «Юность», сообщают организаторы.

«Уральская торговая ассамблея» - крупнейшая отраслевая выставка на Урале. Входит в число приоритетных мероприятий, поддерживаемых Администрацией города Челябинска и Правительством Челябинской области.

В выставке примут участие 180-200 фирм из городов России, ближнего и дальнего зарубежья.

Время работы выставки:

14 сентября 10:00-19:00

15 сентября 10:00-19:00

16 сентября 10:00-19:00

17 сентября 10:00-16:00

Иллюстрация предоставлена организаторами.