17.05.2017 20:12

В программе «Уральской недели моды и легкой промышленности» в Челябинске принимают участие более 150 компаний из России и ближнего зарубежья, сообщают организаторы.

Выставка «Уральская неделя моды и легкой промышленности» начала работу сегодня, 17 мая, в челябинском дворце спорта «Юность». Мероприятие проводится с 2000 года и традиционно собирает большое количество производителей и продавцов. В этом году участие в событии принимают более 150 компаний из России, Туркмении, Монголии и Белоруссии.

На выставке представлена одежда, нижнее, столовое и постельное белье, текстильные товары для дома, бижутерия, аксессуары и др.

В рамках «Уральской недели моды» 18 мая пройдет четвертый открытый региональный чемпионат по ногтевому сервису. В соревнованиях примут участие мастера из Челябинской, Свердловской, Тюменской и Курганской областей.

«Уральская неделя моды и легкой промышленности» завершится 20 мая.