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В Челябинске завершила свою работу патриотическая ярмарка «Сделано в России»

07.11.2017  09:12

В Челябинске завершила свою работу патриотическая ярмарка «Сделано в России», сообщает сайт expochel.ru.

Более 100 отечественных производителей легкой промышленности и фермерских хозяйств с 31 октября по 3 ноября представили свою продукцию южноуральцам.

Посетители ярмарки смогли оценить новые коллекции мужской и женской одежды сезона осень-зима: стильные куртки и пуховики с различными наполнителями, головные уборы, палантины, сумки, перчатки, качественный трикотаж и текстиль, а также товары для красоты и здоровья.

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