07.11.2017 09:12

В Челябинске завершила свою работу патриотическая ярмарка «Сделано в России», сообщает сайт expochel.ru.

Более 100 отечественных производителей легкой промышленности и фермерских хозяйств с 31 октября по 3 ноября представили свою продукцию южноуральцам.

Посетители ярмарки смогли оценить новые коллекции мужской и женской одежды сезона осень-зима: стильные куртки и пуховики с различными наполнителями, головные уборы, палантины, сумки, перчатки, качественный трикотаж и текстиль, а также товары для красоты и здоровья.