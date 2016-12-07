В Челябинской области подтвердились факты нарушений в реализации госконтрактов на изготовление ортопедической обуви

09.12.2016 07:06

Претензии ОНФ по закупке обуви инвалидам подтвердило Главное контрольное управление Челябинской области, говорится в сообщении организации. Вопрос был поднят по результатам проверок обращений граждан о некачественной обуви, выдаваемой им за счет бюджета.

Тема обсуждалась на заседании региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость», на которой общественники собрали все заинтересованные стороны. Как напоминают в ОНФ, по условиям госконтрактов Челябинское протезно-ортопедическое предприятие должно индивидуально изготавливать сложную ортопедическую обувь, предварительно проведя обмеры стоп, примерки и подгон продукции. При этом, министерство социальных отношений области должно осуществлять контроль реализации госконтракта вплоть до экспертизы обуви и присутствия на ее выдаче маломобильным гражданам.

«Эксперты челябинского штаба Народного фронта провели осмотр ботинок и сапог и пришли к выводу, что обувь имеет явные признаки фабричного производства. По нанесенным на продукции заводским артикулам и торговым маркам мы выяснили, что обувь изготавливается на предприятиях Китая, Белоруссии и России. При этом розничная цена пары у производителей в два раза ниже, чем она обходится челябинским инвалидам», — рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Челябинской области Евгений Коробейников.

На круглом столе инвалиды рассказали также и еще о ряде проблемных мест. Так, при отказе подписывать акт приемки им перестают выдавать положенную продукцию, в выдаваемых же туфлях и ботинках ходить с деформацией стоп крайне сложно. Между тем, по словам представителей Челябинского протезно-ортопедического предприятия и регионального министерства социальных отношений, процедура изготовления и получения продукции происходит в соответствии с нормами закона, что якобы подтверждается документами с подписями и печатями.

Точку в споре поставил начальник Главного контрольного управления Челябинской области Дмитрий Агеев, который сообщил о результатах проверки, в том числе экспертизе обуви. Все доводы активистов ОНФ подтвердились. Установлены значительные нарушения. По его словам, акт проверки сегодня вручен министерству социальных отношений Челябинской области. В соответствии с регламентом, у ведомства есть пять рабочих дней на предоставление возражений. Затем материалы будут направлены в областную прокуратуру.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Челябинской области Олег Лукин предложил рассмотреть альтернативные схемы формирования контрактной документации.

«Как мы поняли в ходе заседания, часть обуви, которую выдает протезно-ортопедическое предприятие, не попадает под понятие ортопедическая. То есть, это самый банальный ширпотреб. Но она попадает в контрактную документацию как индивидуально изготовленная сложная ортопедическая обувь. Если же отдельно провести торги на обувь фабричного производства с обоснованными техзаданиями, то это даст огромную экономию средств, которая позволит обеспечить большее количество нуждающихся в этом виде продукции», — отметил Лукин.

Фотография предоставлена ОНФ.