13.02.2017 07:11

В Челябинской области антимонопольной службой выявлены нарушения в закупках обуви для инвалидов. По информации УФАС по региону, региональное отделение фонда соцстрахования РФ нарушило закон о контрактных закупках.

Так, страховщики направили более 6 млн рублей на закупку ортопедической обуви, не соответствующей предъявляемым ГОСТом требованиям.

Как указали в ведомстве, согласно действующим в России ГОСТ и ТУ, сложная ортопедическая обувь должна изготавливаться по индивидуальным меркам, с индивидуальной же колодкой. Но, как сообщил пожаловавшийся в ФАС инвалид, обувь ему просто подобрали из имеющихся образцов, и впоследствии он не смог носить «льготные» ботинки.

«Претензии у УФАС имеются и к установлению заказчиком ограничения относительно возможного участия в аукционе только субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, - указали в пресс-службе антимонопольного ведомства. - В Челябинске существуют только два предприятия, выпускающие ортопедическую обувь: «Орто-мед» и «Протезно-ортопедическое предприятие». «Орто-мед» специализируется на пошиве детской ортопедической обуви, а «Протезно-ортопедическое предприятие» не является субъектом малого предпринимательства. В результате единственная заявка была подана от иногороднего предприятия«Протезно-ортопедический центр», которое, по просьбе ФГУП, заключило с ним договор субподряда для участия предприятия в закупках таким посредническим путем».

Что касается самих нарушений, то страховщики не указали в описании объекта закупки сведений о количестве необходимой при определённом заболевании и сезоне обуви, специальных деталях и подошве, конструктивных особенностях изделия. По документам приемка и проверка обуви фондом соцстраха вообще была осуществлена заказчиком через месяц после того, как пожаловавшийся в УФАС инвалид получил не подошедшие ему ботинки.

По словам пресс-секретаря УФАС по Челябинской области Наталья Мартынюк, проверка действий заказчика при проведении аукциона еще не закончена, пишет Znak.com.