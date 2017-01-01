14.11.2017 07:20

В рамках форума социальных предпринимателей в Уфе наградили победителей конкурса «Лучший социальный проект — 2017». Это уже третий республиканский форум социальных предпринимателей и социально-ориентированных некоммерческих организаций.

Награды получили 20 предпринимателей в восьми номинациях. В число самых успешных стартапов года в Башкирии вошла мастерская по пошиву детского текстиля «Пуговка», которую открыли Артур и Дильбар Ахметовы из Благовещенска, передает «Башинформ».

Мероприятие, которое проводится при поддержке правительства республики, Общественной палаты Башкирии, призвано стать площадкой для демонстрации лучших проектов в социальной сфере республики, дать толчок дальнейшему развитию социального предпринимательства и вовлечь предприятия в сферу социального бизнеса.