22.05.2017 07:06

В министерстве промышленности Дагестана под председательством главы ведомства Юсупа Умавова состоялось совещание о мерах государственной поддержки легкой промышленности в республике.





Как сообщает РИА «Дагествн», в мероприятии приняли участие руководители региональных предприятий, осуществляющих деятельность в данной отрасли. Им рассказали о господдержке предприятий сектора, а также про программы институтов развития.

Как, в частности, отметил заместитель министра промышленности Дагестана Магомед-Тагир Гимбатов, по линии Минпромторга существует ряд мероприятий, ои связаны с субсидированием процентной ставки по кредитам, полученным на производство и компенсацию части затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. По его словам, из федерального бюджета субсидируются кредиты, полученные на техническое перевооружение предприятия; на формирование межсезонных запасов; на реализацию инвестиционных проектов и пополнение оборотных средств; на финансирование текущей деятельности. Также в России сегодня функционирует такой институт как Фонд развития промышленности, который оказывает поддержку в виде предоставления пятипроцентных заемов на реализацию проектов.

В свою очередь, Юсуп Умавов рассказал о ситуации в секторе легкой промышленности Дагестана. По его словам, его доля в структуре общего объема промышленного производства в 90-х годах прошлого века составляла 10,7%, однако переход к рыночной экономике негативно отразился на состоянии отрасли. Тогда на предприятиях отрасли было занято около 24 тыс. человек, 80% которых составляли женщины.





Основные проблемы в легкой промышленности, по словам министра, сегодня обусловлены высокой степенью износа основных производственных фондов, а также недостатком долгосрочных инвестиционных вложений и оборотных средств, не позволяющим организовать ритмичную работу предприятий. «Кроме того, серьезной проблемой является и низкий уровень использования производственных мощностей, высокие процентные ставки по заемным средствам, наличие значительного удельного веса предприятий, зависящих от государственного заказа и другие», – сказал министр.





Юсуп Умавов также сообщил, что сегодня в Дагестане функционируют только средние и малые предприятия, при этом отсутствуют крупные швейные фабрики. Он отметил, что комплекс мер, реализуемых в рамках программных мероприятий, направленных на развитие отраслей промышленности, не обеспечивает стабильной тенденции роста производства в легкой промышленности. «Вместе с тем, динамика роста производства в данной отрасли значительно отстает от среднереспубликанских показателей в целом по промышленности и в том числе в обрабатывающих отраслях. Так, за период 2013-2016 годов показатель роста производства составил 126,6%, что на 95,8% меньше соответствующего показателя по обрабатывающим производствам», – рассказал Юсуп Умавов.





По его словам, такое положение объясняется низким техническим и технологическим уровнем производства, что является следствием отсутствия инвестиционных вливаний в развитие и модернизацию существующих мощностей и в создание новых производств.



