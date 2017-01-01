В Дагестане состоялся показ коллекции одежды дизайнера Айзанат Камалдиновой

17.11.2017 12:36

Показ коллекции одежды дизайнера Айзанат Камалдиновой состоялся в Ногайском районе Дагестана, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Молодой дизайнер Айзанат Камалдинова представила своим землякам новую коллекцию одежды под названием «Кто же я?», включающую в себя более 20 нарядов. Работы дизайнера представляют собой сочетание элементов восточной и европейской культуры. На моделях можно было увидеть свободные платья, платки и туники.

Целью показа являлось выявление новых тенденций в области создания сценического и современного авторского этнического костюма, а также культивирования традиций ношения этнического костюма путем объединения усилий представителей различных сфер деятельности в области моды.