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В День космонавтики завод «Ракета» представил новую модель часов под названием «Байконур»

13.04.2017  10:03

Часы «Байконур» были разработаны «Ракетой» совместно с российским космонавтом Сергеем Крикалевым, сообщается в пресс-релизе компании.

Сергей Крикалев – рекордсмен Земли по суммарному времени пребывания в космосе (803 дня за шесть стартов), дважды Герой России – присоединился к команде часового завода «Ракета», чтобы разработать часы для космонавтов.


Часы «Байконур» имеют циферблат на 24 часа, автоподзавод c независимым ручным заводом, солярный компас, титановый безель.

Петродворцовый часовой завод — старейшее предприятие России, было основано Петром I в 1721 году. После Великой Отечественной войны предприятие производит часы под маркой «Победа». С 1961 года завод выпускает часы «Ракета», названные в честь первого полета в космос Юрия Гагарина. Это одна из редких мировых мануфактур, производящих собственные часовые механизмы от А до Я, включая спираль и баланс.

Фотография предоставлена компанией.

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