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В День космонавтики завод «Ракета» представил новую модель часов под названием «Байконур»
13.04.2017 10:03
Часы «Байконур» были разработаны
«Ракетой» совместно с российским космонавтом Сергеем Крикалевым, сообщается в
пресс-релизе компании.
Часы «Байконур» имеют циферблат на 24 часа, автоподзавод c независимым ручным заводом, солярный компас, титановый безель.
Петродворцовый часовой завод — старейшее предприятие России, было основано Петром I в 1721 году. После Великой Отечественной войны предприятие производит часы под маркой «Победа». С 1961 года завод выпускает часы «Ракета», названные в честь первого полета в космос Юрия Гагарина. Это одна из редких мировых мануфактур, производящих собственные часовые механизмы от А до Я, включая спираль и баланс.
Фотография предоставлена компанией.
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