Etam Live Show — единственное дефиле нижнего белья, проходящее в Париже во время Недели моды – состоялось 26 сентября в Школе изящных искусств École des Beaux-Arts, сообщает компания.

Etam Live Show ежегодно проходит в день открытия Недели моды в Париже и демонстрирует зрителям модные тенденции, сочетание традиционных техник haute couture и инновационного подхода к производству нижнего белья.

80 топ-моделей, среди которых Камил Роу, Констанс Яблонски и Жасмин Сандерс, вышли на подиум под живые выступления звезд музыкальной сцены Charli XCX, Gabriel Kane, NTM, Joey Starr & Kool Shen, La Femme, Anne-Marie.

Показ Etam собрал представительную публику — в первом ряду были замечены американская актриса Эмили Ратаковски, нидерландская супермодель Лара Стоун, манекенщик Джордан Барретт, генеральный директор Etam Group Лоран Милькер, французские актеры Эстель Лефебюр, Изабель Аджани, Гийом Кане и многие другие.

В центре внимания — пять линий, «раскрывающих душу бренда». Показ открыла коллекция Sexy Amazone — «ода независимости и женственности, замысловатая мозаика из кружева с геометрическими орнаментами и сияющими тканями, призванная подчеркнуть красоту и сексуальность женского тела». Последовавшая за ней Vintage Festival — «аллюзия на яркие и веселые 70-е: гипюр и вязаные крючком топы, купальники с цветочным принтом, бикини из денима и шорты с завышенной талией — идеальные образы для летнего музыкального фестиваля». Лейтмотивом восточной Delicious Asia стали кимоно и традиционные японские пояса оби. Модели демонстрировали ансамбли в ярко красных, пудрово-розовых, лаймовых и синих оттенках, расшитые цветами вишни и порхающими бабочками. Неожиданный и дерзкий штрих — детали из латекса. В линии Sporty Girl обыгрывается образ американской студентки 80-х в современной интерпретации: высокие гольфы, теннисные шорты и юбки, боди, напоминающие костюмы пловцов. Среди материалов — кружево, сетка и высокотехнологичные ткани белого, красного и синего оттенков. Вдохновением для заключительной линии Queen Of Pop послужили шумные вечеринки и бурлеск. Классическое сочетание черного и белого цветов дополняет благородный блеск серебра и кристаллов, а прозрачные ткани и плавный крой дают волю фантазии.

После показа гостей ожидал сюрприз — первый в истории Недели моды музыкальный фестиваль French Liberté, собравший во дворе École des Beaux-Arts почти 1500 зрителей.

Бренд Etam была основан в 1916 году. На сегодняшний день компания насчитывает более 5 тысяч магазинов в 35 странах мира и является одним из ведущих бельевых производителей.

Фотографии предоставлены компанией.