25.05.2017 06:54

Благотворительный фонд ГК «Детский мир» открыл новые игровые комнаты в детских медицинских учреждениях Челябинска. Затраты на открытие игровых комнат превысили 1,6 млн рублей.

Как говорится в сообщении ритейлера, в рамках проекта «Операция «Игрушки» начали действовать 14 новых игровых комнат в Челябинской областной детской клинической больнице, детских городских клинических больницах № 1 и №8.

С момента старта проекта в 2013 году благотворительный фонд «Детский мир» открыл 229 игровых комнат в десятках городах страны. Игровые комнаты ждут маленьких пациентов в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, Смоленске, Туле, Ростове-на-Дону, Перми, Иванове, Нальчике, Пскове, Ярославле, Томске, Брянске, Кургане, Петрозаводске, Рязани, Смоленске, Владимирской области, Иванове, Твери, Волгограде, Дзержинске, Чебоксар, Ульяновске и Челябинске.

Благотворительный фонд «Детский мир» основан в 2004 году для реализации социальных проектов Группы компаний «Детский мир». Основная задача фонда – оказание помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. В 2016 году общий объем оказанной помощи составил 147 млн рублей.